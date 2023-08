Este jueves por la mañana, Yanina Latorre participó en el ciclo de Pamela David en América, "Desayuno Americano", y realizó una fuerte confesión sexual que involucra a un reconocido periodista argentino que se vio envuelto en una gran polémica recientemente, Jorge Lanata.

"A mí lo que más me representa es la maternidad, yo soy primero madre y después persona. Todavía viven conmigo mis hijos, el novio de Lola le dijo de irse a vivir juntos y ella le dijo que no por qué no quiere dejar a la mamá y al papa, la amo", fue lo primero que dijo en el programa la angelita invitada.

Yanina Latorre en "Desayuno Americano".

Luego, la panelista reveló que nunca le fue infiel a su marido, y compartió: "No le fui infiel a Diego, le fui infiel a un novio, cuando era pendeja. A Diego no, pero no porque soy buena". Además, con su famoso carácter también expresó: "Un polvo se perdona".

Luego, cuando le preguntaron si le sería infiel a Diego Latorre, Yanina respondió sincera: "Si encuentro a un tipo que me calienta sí, pero sería más viva", y cuando le consultaron que hombres la calientan, la panelista expresó: "Me calientan los tipos inteligentes".

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Jorge Lanata?

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el equipo de "Desayuno Americano" le preguntó si hubiese estado con Jorge Lanata, a lo que ella confesó: "Yo a Lanata me lo hubiera engrampado".

Por último, hablaron sobre el beso que le dio en vivo al reconocido periodista y la reacción de Diego Latorre cuando Yanina llegó a su casa. "Le molestó, no lo hablamos porque no está en condiciones, pero hay una frase en mi casa cuando Diego me reprocha algo, le digo 'Hay cosas peores', y si él me pregunta cuál, arranco".

J.C.C