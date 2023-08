Sara Stewart Brown, ex de Jorge Lanata, presenta su muestra de arte “Papelitos”

Sara Stewart Brown (48) hizo su primera exposición hace diez años, aunque ella se auto-percibe Artista Novel. “Soy bastante desestructurada, trato de no ser solemne. Muchos artistas escriben un fundamento de lo que crean y a mí me parece que mi obra se explica sola. Para mí no hace falta saber de arte: las obras te gustan o no. ¿Te gusta tener uno de mis cuadros en tu casa o ni loco lo tendrías? Es bastante más simple, trato de quitarle solemnidad. Para mi esto es un oficio: vengo al taller, laburo, le quito todo romanticismo”, afirma la ex de Jorge Lanata, con quien tuvo a su hija Lola (18).

Sara Stewart Brown presenta su obra Papelitos.



Stewart Brown presenta su serie de “Papelitos” en BADA 2023, la Feria de Arte Directo de Artista, del 24 al 27 de agosto, en La Rural. “Somos 300 artistas, cada uno con su stand, y allí se realizan ventas directa con la gente. Es una oportunidad para conocer al público que se muestra interesada por lo que hacés. Mi propuesta artística es una búsqueda de belleza, es estética, no tiene nada de profundo. La idea es que a la gente mi obra le resulte linda, agradable… Y si le da felicidad, mejor”, cuenta Sara en su taller ubicado en Barracas, dentro del espacio cultural llamado “Barrakesh”.

Sara Stewart Brown creó su propia técnica de Relieve en Papel llamada “Papelitos”.

“Tenía la idea de reflejar esta frase que siempre usé, que cuando algo me da alegría y describo un momento bueno de la vida, digo: ‘Es todo papelitos de colores’. Hasta que descubrí esta técnica: trabajo con bisturí, perforo el papel y la idea es que parezca que los papelitos queden suspendidos como en una explosión. Exploré con papeles monocromo, hice series con papeles negros, con metales, cobre, aluminio. Las últimas son con dólares y con filtros de luz que se usan en cine y fotografía. Armo un bastidor con el papel y trabajo con el bisturí. Tras elegir el ángulo, los pego por detrás. Es el estilo que me representa”, afirma la artista.

Sara Stewart Brown creó su propia técnica de Relieve en Papel



Stewart Brown además confesó que su hija Lola Lanata heredó algo de su pasión por el arte. “Le gusta lo que hago: una vez me pidió un cuadro porque quería quedárselo ella. Lola va a estudiar diseño, tiene inquietudes. No se pone a hacer manualidades pero es estética. Viene a ver mis muestras, opina sobre mis obras y me ayuda bastante: a veces cortando madera u otros materiales, ¡la esclavizo un poco! (Risas)”, afirma la artista.

