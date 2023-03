Desde Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Sarah Burlando celebró sus tres meses. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando se encuentra internada dándole batalla a una bacteria. Sin embargo, ella con una sonrisa festejó un mes más de vida junto a su madre, quien lo publicó en sus redes sociales.

"Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá!! X suerte me siento muy bien …Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico , me dijeron q tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito. Y yo me siento muy bien!", dice la primera parte del mensaje compartido por Barby Franco en su cuenta de Instagram.

Sarah Burlando celebró sus tres meses: "Me siento muy bien"

Además, de dar detalles certeros sobre la salud de Sarah Burlando, la modelo agradeció el apoyo. "Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí cómo a mis papás!! SARAH BURLANDO. Pronto iremos a casa junto a mis perros", finaliza el mensaje en las redes sociales junto a imágenes inéditas de la internación.

La mamá de Fernando Báez Sosa acompaña a Barby Franco en la internación de Sarah

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, fue internada en la tarde del sábado a causa de una infección urinaria. La beba se encuentra ingresada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y en las últimas horas, se espera una buena evolución del estado de salud de la bebé de 3 meses.



A raíz de ello, la modelo habló del cuadro de su niña y dio detalles de la visita especial de Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, quien cuida de la familia Burlando en este momento difícil.

La mamá de Fernando Báez Sosa acompaña a Barby Franco en la internación de Sarah



"Sarah está muy bien respondiendo al la medicación, tiene una bacteria que le hizo infección urinaria. Vamos a estar unos días internadas. Al ser un bebé de dos meses y medio son muy pocas personas que vienen a visitarla", comenzó diciendo Barby Franco en comunicación con esta publicación.

La mamá de Fernando Báez Sosa visitó a Sarah

Con tranquilidad y amor, la pareja de Fernando Burlando dio detalles de cómo atraviesan estos días de preocupación. "Vinieron sus hermanas, mi mamá y Graciela Báez Sosa. Fernando está pegado a nosotras".

Agradecida por el acto de la mujer, la modelo confesó: "Ella vino y la hizo dormir, le cantaba, y Sarita se durmió en sus brazos". Además, Barby aseguró que Graciela la vino a ver y le trajo un portarretrato de Sarah que está colocado junto al de La Virgen Desatanudos, que le regalo una amiga.

La mamá de Fernando Báez Sosa visitó a Sara



De esta forma, Barby Franco atraviesa este momento acompañada y rodeada de mucho amor.

Deshabilitar la revisión sugerencias Premium