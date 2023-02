Sarah Jessica Parker dejó sus zapatos “Manolos”, los reemplaza con un inesperado modelo

Todos los días se conocen nuevas imágenes de la segunda y esperada temporada de “And just like that…” protagonizada por Sara Jessica Parker. Tanto en esta serie como en la icónica “sex And The City”, los zapatos del personaje que interpreta la actriz se convirtieron en tendencia.

Carrie Bradshaw y Manolo Blahnik se convirtieron en una combinación indisoluble. Pero, así como ahora la historia gira en torno a las vivencias de las amigas con 50 años, el look de la protagonista también se modificó, o al menos atrás quedaron los “tacos manolos”.

El personaje de Sarah Jessica Parker y su colección de zapatos

Las imágenes dan cuenta de la comodidad de Carrie, pues se la puede ver con unos cómodos zuecos, aunque con la firma de Gucci. Todo indica de una colaboración entre la afamada firma y Birkenstock, reconocida por el estilo casual.

Carrie y Miranda, amigas inseparables de la historia en el rodaje

Los fanáticos de la serie, los seguidores de Carrie y los amantes de Manolo Blahnik quedaron impresionados con los zapatos del personaje cuando rodaba escenas en Nueva York, y se preguntan si saldrán a la venta o si es una edición especial.

Que Sarah Jessica Parker luzca zuecos Gucci y Birkenstock no es un dato menor, pues su personaje es una voz autorizada en tendencia y cada outfit que luce luego es imitado por millones de seguidores, no caben dudas que el personaje está teniendo un cambio evidente.

En las imágenes se ve a Carrie caminando por las calles de Nueva York junto a su amiga Miranda Hobbes, personaje que Cynthia Nixon. El estilismo se compone de una bata, debajo un pantalón jogging gris pero lo que mayor impacto causó fueron los zuecos alejados del glamour característico de la protagonista.

Bata, joging y zuecos para Carrie

Birkenstock Boston fue uno de los zapatos más vendidos entre 2021 y 2022 y no es la primera vez que la marca colabora con una firma de lujo, ya que reveló una colaboración de Dior con un favorito de Bradshaw, Manolo Blahnik.

A esperar el estreno de la segunda temporada y a esperar si la colaboración llega a las vidrieras y se impone como un must infaltable del guardarropa.

GR