Se casó Lizy Tagliani: toda la intimidad del festejo

Hace escasos minutos, Lizy Tagliani contrajo matrimonio con su pareja Sebastián Nebot tras un año de noviazgo. Antes de la esperada celebración, en la que se espera la presencia de numerosas figuras del espectáculo, la pareja formalizó su unión en el registro civil de Berazategui.

"Estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar”, dijo la conductora luego de que el juez confirmó la unión.

Para esta ocasión especial, Lizy Tagliani lució un impresionante vestido "off-white", al que complementó con una elegante coronita de novia. El atuendo de la famosa conductora fue seleccionado y preparado por el equipo de diseñadores de vestuario de Telefe. Por su parte, su esposo optó por un estilo que combinó un pantalón blanco con una camisa rosa, a lo que agregó un toque de color con un saco bordó.

La verdadera emoción se dio cuando el juez de paz tomó la palabra y decidió ir por lo clásico, apostando a la unión. “¿Lizy Rojas (así es su verdadero nombre) acepta como esposo al señor Jaime Sebastián Nebot?”. Tras un minuto de silencio (que asustó al juez y a todos los presentes), la novia por fin respondió: “Sí, acepto”, algo que Sebastián repitió segundos después, aunque sin tanta intriga.

Lizy Tagliani en el momento de firmar.

Luego de declararlos “unidos en matrimonio”, los recién casados se besaron ante un efusivo aplauso de todos los presentes. Antes de dejar plasmada esta unión en los papeles, Lizy interrumpió al juez y dijo unas palabras: “Como no puedo aguantarme no hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades y que sin ellas no podemos lograr absolutamente nada. Yo soy el resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida”, remarcó Lizy Tagliani ante todos los presentes.

“También esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián representa en mi vida eso: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida”, remató muy emocionada antes de levantarse a firmar la libreta. Por su parte, Sebastián Nabot agregó: “Estoy muy emocionado y sin duda alguna es el día más importante de mi vida. ¡Te amo, nada más!”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nabot: La fiesta

A las 19 horas, se iniciará una gran celebración en La Paloma, un salón propiedad de una amiga de la pareja ubicado en Berazategui. Durante el evento, el mismo juez que los casó en el civil oficiará una ceremonia que contará con la presencia de 180 invitados, entre los cuales se encontrarán diversas personalidades del medio como Verónica Lozano, Florencia Peña, Andy Kusnetzoff, Nicole Neumann, Wanda Nara, Soledad y Karina, entre otros.

Sebastián Nebot.

"Te cuento quienes confirmaron hasta hoy: Nicole Neumann, Damián Betular, Marley, Wanda Nara, Angel de Brito, La Negra Vernaci, Jésica Cirio, Humberto Tortonese, Evelyn Botto, Vicky Xipolitakis, Analía Franchín, Santiago del Moro, Karina La Princesita, Marcela Tinayre y Andy Kusnetzoff. Pero tengo que destacar a una invitada muy especial que, además, es la madrina de la boda: Mirtha Legrand, y su suegra, quine se llama igual que La Chiqui, serán las madrinas del casamiento. Estoy feliz porque las amo mucho a ambas", comentó Lizy.