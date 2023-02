Shakira y Gerard Piqué estuvieron en pareja durante 12 años. De la relación nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha, pero que nunca hubieran formalizado la unión de forma legal o religiosa fue siempre un misterio.

Ante los rumores, que en poco tiempo se convirtieron en tendencia respecto del posible matrimonio entre Piqué y su novia Clara Chía Marti, salió nuevamente a la luz una entrevista de la cantante en la que exponía los motivos por los que nunca se quiso casar.

Shakira y Gerard Piqué cuando eran pareja

Por todos los capítulos que suman esta ruptura o porque ambos cumplen años el 2 de febrero, en los últimos días circuló en redes sociales una entrevista que la pareja dio el 2 de febrero de 2020, día de sus cumpleaños al programa norteamericano “60 Minutes”.

En esa ocasión Shakira promocionaba su participación como cantante en el “Super Bowl 2020”. La colombiana relató que quería explicar ese tipo de compromiso y que prefería mantener la intensidad y la pasión del noviazgo.

La intérprete de “Pa Tipos Como Tú" dijo: "El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", explicó. Sin dudas no imaginó cómo continuaría la historia.

