Se conoció el resultado del hisopado a Pampita, luego de que se confirmara un caso de COVID-19 en su entorno

View this post on Instagram

Hola a todos. Les quiero contar que ayer me hice un hisopado y hace unas horas me confirmaron que di positivo de covid. Estoy bien y casi sin síntomas. Gracias a todos por escribir y preocuparse. Ya informe la situación en todos mis trabajos y a mis compañeros. Quiero decirles que durante todo este tiempo de cuarentena, si bien trabaje bastante, me cuide muchísimo. Lamentablemente este virus es así. Le quiero agradecer al doctor Gustavo Kirszner por toda su atención y disposición desde que lo contacte. Y también a los doctores Dario Mindlin y Joaquin Rodríguez. Lo único que les puedo decir es que se cuiden. Como me recomendó el médico voy a hacer reposo y estar tranquila en casa. Gracias a mi amor @martinarevalo1 por cuidarme y acompañarme. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Besos!!! 😘❤️