Ángel de Brito lo había anticipado, el conductor de LAM se encuentra en Punta del Este, junto a varias figuras del espectáculo argentino, y reveló en vivo el motivo de discordia por el cual Camila Homs y Rodrigo de Paul no conseguían tregua: el acuerdo económico. Si bien tuvieron muchas idas y vueltas, el acuerdo llegó a su fin y se dio a conocer la cifra que incluye pasajes en primera clase a Europa, cuentas en el extranjero y propiedades en Puerto Madero.

"Había pedido 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes todos pagos para que los chicos vean a su padre, toda la flota de auto que tenían, que se le sponsoree un emprendimiento personal que Cami tenía y una cuenta en New York para guardar dinero. Este acuerdo no fue aceptado", comenzó diciendo el conductor en el móvil.

Rodrigo de Paul y Camila Homs

Los detalles de este acuerdo millonario

Ángel de Brito dio información exclusiva del acuerdo millonario entre la modelo Camila Homs y su ex pareja, el campeón del mundo Rodrigo de Paul, y dijo: "Ahí viene toda la discusión del audio que escuchamos la otra vez del padre de Camila. Entre las presiones que había, en algún momento le dicen 'te vamos a complicar, no vas a ir al Mundial'. La abogada de Cami Homs no quiso prestarse para eso y se retira o la rajan".

Camila Homs en Punta del Este con sus hijos.

También agregó: "Trimarco quedó en el camino, que aún le deben los honorarios, después se pudren y vienen los abogados de ahora. Lo que se firma y lo que está acordado, es el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual, son unos 30 mil dólares. Es sobre el sueldo futbolístico, después si hace una publicidad..."

Camila Homs con sus hijos Francesca y Bautista par la revista Caras

Como si esto no fuera poco, agregó: Entonces son 30 mil dólares por mes, un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero y una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios Lumiere. El auto de España, un Range Rover que tienen allá, el auto de Argentina, el mismo de la misma marca, mantenerlos y renovarles".

Antes de finalizar, el conductor dijo: "150 mil dólares en una cuenta. Cada 45 días el viaje a Europa para que los chicos puedan ver a su padre, ese viaje en bussiness, hotel 5 estrellas para Camila, los chicos y un acompañante que elija Camila, más 700 dólares en viáticos por día".