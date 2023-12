Gran Hermano llegó para quedarse. La casa más famosa de la televisión abrió sus puertas una vez más para recibir a 20 participantes que darán todo por el todo para ganar el millonario premio. Este martes, el reality de Telefe recibirá dos hermanitos extras para ser un total de 22 aspirantes.

En este contexto, uno de los perfiles que más llamó la atención en el primer episodio fue la "Milf", Isabel Denegri de 65 años.

Usuarios de las redes sociales se encargaron de viralizar varias fotografías muy picantes de Isabel. En los registros se observa a la mujer en traje de baños en la playa, fotos sensuales frente a un espejo y hasta tomando un vino, dejando ver también su abdomen plano.

Las fotos de Isabel Denegri que se viralizaron - Redes Sociales

En su llegada a la casa de Gran Hermano, la "Milf" le comentó a Julieta Poggio que se describía como una mujer "soberbia" y que siempre "va de frente". Asimismo, en su video de presentación, Isabel Denegri mencionó: "Soy una diva anónima, como soy una borracha conocida porque tengo título. No soy la típica 'abuelita'".

"Mi mamá me dijo 'nena, querida, sexo vas a tener como quieras, cuando quieras, donde quieras' y por supuesto que le hice caso al pie de la letra. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa", agregó, destacando que sus demás compañeros la iban a amar cuando cocine.

No hay dudas que Isabel Denegri se perfila como una de las candidatas favoritas para ganar la presente emisión de Gran Hermano que, en su primer capítulo tuvo un promedio muy impactante de más de veinte puntos de rating.

AM