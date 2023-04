Rusherking adelantó su nuevo tema con un palito para la China Suárez: "Te pienso"

Rusherking y la China Suárez terminaron su relación de una forma inesperada. De regalar un auto de alta gama por el cumpleaños de la actriz, a compartir la triste noticia en las redes sociales. A diferencia de Suárez, el cantante no tiró indirectas mediante sus redes ni habló con la prensa, pero le dedicó un palito a su ex con el adelanto de su nueva canción.

"Que una relación por la que apostaba todo, no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", fueron las palabras de la actriz sobre la ruptura.

El palito de Rusherking a la China Suárez en el adelanto de su nueva canción

El artista de 21 años decidió no mostrarse ante las cámaras para no avivar las llamas. Rusherking quiso mantener un perfil bajo las últimas dos semanas y no se enganchó con las indirectas que su ex novia le dedicó a través de las historias de Instagram. Pero está con los preparativos de su nuevo tema y álbum "Intensidad", el cual estaría inspirado en ella.

Fueron muchas las suposiciones acerca de las razones de la separación, sobre todo porque, desde afuera, parecía estar todo de maravilla considerando el regalo de lujo que el rapero le hizo a la actriz por su cumpleaños. Pero la diferencia de edad entre ambos, y la experiencia de maternidad de Suárez, parecen haber influido en el amor.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante compartió un pequeño adelanto de su nuevo tema musical, donde se puede escuchar una melodía triste y melancólica. "Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío", comienzan las primeras frases para la China.

China Suárez y RusherKing

"Anoche salí y tomé para olvidar. Y te escribí, pero no vas a contestar, me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más", continuó. "Me pregunto donde estás y si piensas regresar", finalizó el artista.

La China Suárez y Rusherking en la producción de su tema juntos

Para no sentirse tan solo, Rusherking le preguntó a sus seguidores de Tiktok "¿Ustedes también son intensos?" y, como si no fuera poco, volvió a tirarle una indirecta a la China Suárez dejando un like en el comentario de una joven que le escribió "Se nota que lo escribiste con el corazón, ojalá sane".