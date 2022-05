Se conoció parte del acuerdo de divorcio que firmaron Nicole Neumann y Fabián Cubero, en el que se refiere al uso de la imagen de sus hijas en contenido publicitario. Según Socios de Espectáculo (El Trece), la modelo está muy enojada con su expareja por haberlo incumplido.

El acuerdo firmado por los padres de Indiana, Allegra y Sienna, dice, entre otros detalles, que si uno de los dos padres va a hacer uso de la imagen de una de sus hijas, deberá tener la aprobación del otro. Hace un par de semanas, Fabián Cubero publicó un canje en Instagram, en el que participó Indiana y ahí Nicole Neumann estalló. ¿Qué dice la cláusula incumplida?:

Se reabre la polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por el acuerdo con sus hijas.

“En cuanto a la comercialización de imágenes en los que medie por escrito contratos publicitarios, campañas de uso de imagen, y cualquier publicidad tradicional, las partes acuerdan que podrán llevarse a cabo con la previa conformidad del otro progenitor”, expresa parte del acuerdo de divorcio.

En el momento, cuando se vio la publicidad de Cubero en Instagram, la polémica se hizo pública, pero ahora sale a relucir en detalle qué es lo que firmaron Niki y Poroto Cubero el día que decidieron darle fin a su matrimonio. En el siguiente video que ve el backstage de la publicidad.

“Los contratos que se propongan a los progenitores con sus hijas o respecto de sus hijas, serán celebrados previo consentimiento del otro, quien lo otorgará por escrito en cada caso particular, individualizando el contrato a celebrarse”, afirma el texto que Socios del Espectáculo hizo público.

Más adelante cierra el extracto contractual: “Para efectuar este tipo de contrataciones deberá primar ante todo la voluntad de las menores. Queda excluida de esta modalidad publicitaria la Sra. Viciconte”.

Nicole Neumann dejó un sutil mensaje luego de su disgustó con Micaela Viciconte

A la polémica con Cubero, se le suma el encuentro mediático que Nicole Neumann tuvo por estos días con Mica Viciconte, actual pareja de su exesposo. La semana pasada, Nicole anunció que tenía coronavirus y Mica, que recién tuvo a su bebé, salió en redes sociales muy afilada contra ella.

"Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado.”, dijo Micaela Viciconte y agregó: “No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno”.

Luego del rencuentro que la modelo tuvo con sus tres hijas este fin de semana, Nicole Neumann publicó, muy a su estilo, una contundente frase de Nikola Tesla, a libre interpretación. “Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión”.