Se revela la fecha exacta en la que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi

Si bien a Wanda Nara le dolió el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, intentó perdonar a su pareja. Vivieron meses en donde aparentaban ser felices y haber cerrado las heridas. No obstante, puertas adentro de la relación todo iba deteriorándose, al punto de que un día se quebró y no volvió a ser lo mismo.

Ni los viajes a África ni a las Maldivas, sirvieron para recomponer lo que algún día se extinguió. Tampoco las románticas ciudades de Europa funcionaron para que Mauro Icardi lograra conseguir aquella frase sincera: “Te perdono”, que le permitiera así volver a soñar un futuro con Wanda Nara.

Se separaron en octubre.

Es una historia de amor que terminó, sin final feliz y sin aparente nueva temporada. En este contexto, Wanda Nara le reveló a Guido Záffora el mes exacto en donde decidió separarse para siempre de Icardi. Primero, la empresaria catalogó la mini luna de miel en las exóticas playas de Maldivas como “un mínimo intento”.

Luego, Nara agregó: “Estoy separada desde octubre. En Maldivas fue un mínimo intento, pero quedó todo como en octubre”, desclasificando de esta manera que, a pesar de que el jugador del Galatasaray intentó reconquistarla, se cansó y emprendió otro camino en su vida, donde parece haber encontrado una nueva ilusión llamada L-Gante.

El regalo que le pidió a L-Gante

Lejos de Mauro Icardi, Wanda Nara celebrará este 9 de diciembre su cumpleaños número 36 y quiere que ese día sea sumamente especial. En diálogo con Luzu TV, L-Gante fue consultado sobre cuál será el regalo que le entregará a la mediática. Como respuesta, el exponente de la cumbia 420 aseguró: “Estoy complicado con el regalo. Ella misma me dijo '¿qué me vas a regalar?'. Y me dijo 'que sea algo que no me pueda comprar”, aludiendo a que la rubia quiere algo más que material.