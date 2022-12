Wanda Nara en alerta sobre las declaraciones de la madre de L-gante

La mamá de L-gante realizó algunas acciones mientras daba una entrevista a los Socios del Espectáculo, lo que llevó a la ex de Mauro Icardi a tener cierto interés. Por su parte, Adrián Pallares mostró de dónde proviene esa curiosidad extrema por la modelo. Claudia Valenzuela quiso transmitir algunas ideas sobre la relación con su nuera.

La influencer volvió al país anunciando su separación con Mauro Icardi y cerrándole las puertas del edificio al cantante de cumbia, lo cual dejó algunas incógnitas. ¿Se fracturó el vínculo?.

A Wanda Nara le sonaron las alarmas y tomó acciones, insinuó el conductor: "Mientras estaba al aire Claudia Valenzuela, Wanda Nara se comunicó con parte de este equipo para preguntar si su suegra la había mencionado, y en qué términos", dijo el periodista.

Aseguran que la mamá de L-gante es bastante conservadora y medida a la hora de soltar información sobre la ex del futbolista. Dentro del programa le realizaron preguntas y se mantuvo al margen de todo, a pesar de toda la polémica que generan los amores de la modelo.

Cuáles son las opiniones de Wanda Nara, según la madre del cantante

La mamá de L-gante, la señora Claudia Velenzuela opinó sin filtros sobre la relación entre el artista y Wanda Nara. Durante la entrevista que se desarrolló en Socios del Espectáculo en ElTrece, la madre comenzó a especular y le preocupa que la influencer este usando a su hijo.

Una de las penalistas del programa no dudó en hacer cizaña y le preguntó a la mamá de L-gante si la modelo era parte del hundimiento de la carrera del artista, ya que muchos opinólogos piensan que desde que la influencer se acercó al cantante, lo hundió: "El pibe está con problemas todos los días. Estaba haciendo una carrera bárbara, con nombre propio...Ella se le pegó y como que lo aniquiló un poquito" manifestó la periodista.

La madre reflexionó y dijo: "No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente". En esta misma línea, Rodrigo Lussich redobló y le dijo: "¿Vos no tenés miedo que Wanda lo esté usando? Ella tiene las reglas de este medio muy claras...'Qué no me haga sufrir al nene! ¡Qué no me lo use!'. ¿Lo pensás? ".

Ante tantas especulaciones y todo lo que se teje en el mundo de Wanda Nara, los periodistas no dudan en sacar la verdad de los hechos, la madre de L-gante se vio interpelada ante los cuestionamientos que realizó Rodrigo Lussich, a lo cual reflexionó: "Si eso lo pienso como madre", el comunicador hizo una última advertencia sobre la influencer: "Esta es capaz de todo. Yo te aviso".