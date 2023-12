Santiago del Moro fue tendencia en las redes sociales por el llamativo look que lució este miércoles 20 de diciembre en la gala de nominación de Gran Hermano. El conductor usualmente lleva remeras con personajes de la cultura pop, sin embargo, para ese programa optó por otro estilo.

El presentador eligió un outfit distinto que se viralizó por usar la camiseta oficial de Chacarita, un reconocido club argentino al cual Santiago le tiene cariño desde su infancia.

Santiago del Moro en la gala de eliminación.

En este sentido, Del Moro explicó de donde nació su amor por el Funebrero: “Yo amo a Chacarita porque cuando era chico, en el colegio, el club nos mandaba las camisetas que ya no usaban. Y nosotros jugábamos con esas camisetas, era lo más aspiracional que había porque no había muchas y se la daban a los titulares. Y yo que nunca fui de los mejores cuando lograba que me la dieran era lo máximo”.

Por último, Santiago del Moro reveló que ese detalle logró que se encariñe con el club a pesar de no ser hincha del mismo: “Era un detalle hermoso del club y ponerte la camiseta era como tocar el cielo con las manos”.

De qué equipo es hincha Santiago del Moro

El llamativo look del conductor no solo llamó la atención de las redes sociales, sino también de los participantes de Gran Hermano, que rápidamente le consultaron por qué había elegido lucir esa camiseta.

Santiago del Moro aprovechó la oportunidad y en diálogo con los hermanitos aclaró que el club de sus amores es el Futbol Club Tres Algarrobos, ya que es el equipo de su pueblo, en el partido de Carlos Tejedor.

J.C.C