Sebastián Yatra aseguró que Camilo no está enamorado de Evaluna

Sebastián Yatra está en Argentina y de la mano de Susana Giménez está haciendo actividades que hacemos los argentinos a diario, como utilizar el transporte público, pero también está probando nuestra gastronomía clásica: el asado, el helado. Sin embargo, en un diálogo con la conductora habló de Camilo y generó polémica.

El cantante colombiano se encontraba cenando con la diva de los teléfonos cuando aseguró: "Ni Camilo ni Rauw (Alejandro) están enamorados". Esa declaración hizo estallar las redes, ya que tanto el esposo de Evaluna Montaner como el novio de Rosalía se manifiestan enamorados hasta los huesos.

Sebastián Yatra y Susana Giménez.

Como era de esperarse, rápidamente el video de la conversación de Sebastián Yatra y Susana Giménez se viralizó en las redes, generando polémica entre los seguidores de Camilo, Evaluna, Rauw Alejandro y Rosalía, quienes defendían en amor que se tienen dichas parejas. Sin embargo, nada es lo que parece.

El engaño de Sebastián Yatra

Luego de que los dichos de Sebastián Yatra fueran viralizados en todo el país, fue el mismísimo artista el que publicó un video a través de su cuenta oficial de Instagram evidenciando que fue todo una movida de prensa para presentar su nueva canción. El cantante escribió: "Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor. Los quierooo".

En el nuevo lanzamiento de Sebastián Yatra se puede escucharlo cantar: "Dile a tu papá que te mudas pa' medallo conmigo, dile a tu mamá que esto es serio que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw son tan enamorados, que me junten varias vidas, me las paso a tu lado, enamorado".