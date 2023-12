Javier Milei estará ante la atenta mirada de distintos líderes del mundo y los argentinos el próximo domingo 10 d diciembre en su asunción presidencial. Según un astrólogo, la fecha es perjudicial para determinar las características de su gestión y recomiendan modificar el horario para que los daños sean menores.

Según un astrólogo, Javier Milei debería asumir la presidencia en otro horario para evitar el desastre en Argentina

Milei está en la cuenta regresiva para su puesto como presidente de la Argentina y su primer discurso como mandatario. Varios líderes mundiales confirmaron su asistencia y el país ingresará en una nueva etapa económica y social. Sin embargo, no todo es color de rosa para el político liberal, ya que la posición de los planetas no es favorable para la carta natal de nuestro país.

Juan Cruz Sirius, el astrólogo que predijo el triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022, escribió un artículo en su página web en el año 2020 señalando los motivos por el que el 10 de diciembre no es una fecha favorable para realizar una transición tan importante como lo es el cambio de gestión presidencial.

Javier Milei

"El 10 de diciembre, ese día y sin importar el año, el Sol está en el cielo en el grado 18 de Sagitario. Esto implica que se ubica en contacto inarmónico con un planeta negativo de nuestra carta natal (Neptuno 20º Sagitario)... Esta combinación del Sol de la asunción presidencial con Neptuno de la carta natal del país, es un muy mal aspecto, que genera presidentes con diagnósticos equivocados, decisiones erróneas, aislamiento de la realidad, rumbo incierto, complicaciones económicas", expresó Sirius.

Desde el regreso de la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín se estableció dicha fecha como la designada para asumir las presidencias, pero los gobiernos no suelen tener en cuenta el calendario astrológico. Juan Cruz también señaló que hay países que suelen regirse por dicho calendario para fechas importantes, siendo Estados Unidos uno de ellos.

El aviso de Juan Cruz Sirius un año atrás sobre la fecha del 10 de diciembre

Javier es uno de los pocos políticos que se animó a hablar públicamente sobre su relación con el mundo espiritual, astrológico y los mediums, por lo que puede que La Libertad Avanza ya tenga en cuenta esta situación. Ayelén, "Venus and mars" en Twitter, es otra astróloga reconocida de las redes sociales que se sumó a los comunicados de sus colegas por la misma situación.

La joven manifestó que es sabido que no se puede cambiar la fecha, pero el presidente electo podría cambiar su destino si asume en un horario favorable. La asunción está prevista para el mediodía, aunque no se habló oficialmente de un horario particular. "La carta de la asunción es malísima, debería ser otro día y sino en otro horario. El momento no es nada bueno. La hermana sabe del tema, quizás le puede tirar un comentario al respecto", expresó Ayelén.

El aviso de Ayelén, una reconocida astróloga de redes sociales

Desde el partido político de Javier Milei no hicieron referencia a esta cuestión, pero el futuro presidente ya comenzó a dar aviso de que serán meses muy difíciles, económicamente hablando, para la Argentina. Las sugerencias astrológicas comenzaron hace varios años, pero ningún gobierno se animó a modificar la fecha de asunción.