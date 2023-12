Zulemita Menem, la hija del expresidente de la Nación, expresó alegría por la postulación de Javier Milei a su primo Martín como futuro titular de la Cámara de Diputados. Para celebrar esto, la celebridad del mundo de la política compartió una anécdota en la que recordó una premonición de su padre, Carlos Saúl Menem, cuando conoció al dirigente libertario.

La cuenta de la "Oficina del Presidente Javier Milei" publicó en X, la red social antes conocida como Twitter que "El Presidente electo propondrá al doctor Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado de la Nación".

JAVIER MILEI Y MARTÍN MENEM. Foto: Instagram

Qué publicó Zulemita Menem sobre Martín Menem y Carlos Sául Menem

“El viejo me decía ‘El león no se preocupa por la opinión de las ovejas’. Sos el claro ejemplo, te quiero, siempre orgullosos de vos, a seguir poniendo el apellido Menem en lo alto”, fue el mensaje que le dedicó Zulemita Menem a su primo menor, Martín, con una publicación en la que incluye una foto donde están ella, el ex mandatario, el diputado nacional de La Rioja electo y el padre de éste, Eduardo Menem.

“Recuerdo que un día me llamaste para que el viejo reciba a @JMilei”, siguió en su mensaje, y agregó que el fallecido dirigente peronista hizo un comentario lleno de elogios sobre el líder de La Libertad Avanza (LLA) luego de conocerlo por intermedio de Martín Menem.

“Al rato papá me cuenta: ‘Martín vino con el amigo, interesante escucharlo, con condiciones para la política, le dije que se largue nomás, que puede ser Presidente. El chango es más menemista que ustedes’”, reveló Zulemita.

De este modo, la hija del expresidente agregó una conclusión: “El chango hoy es presidente”.

La publicación fue compartida también por el propio presidente electo, Javier Milei, desde sus cuentas de redes sociales. Tal como rememoró Zulemita, el líder libertario reivindica hace años al gobierno de Menem como “el mejor” desde el retorno de la democracia.