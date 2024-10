Gerard Piqué y Shakira Isabel Mebarak fueron pareja durante 12 años y son padres de dos hijos, Milan de 11 años y Sasha de 9. Ambos supieron ser muy felices durante estos años hasta que los primeros días de junio de 2022 anunciaron su separación. Seguido de esto, el 12 de enero de 2023 Shakira de la mano con Bizarrap lanzó su session N°53 que daría vuelta al mundo y se convirtió en la canción latina que más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en tres días.

La reconocida frase de la cantante "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" daría lugar al nombre de su último tour con fechas en Chile, Brasil, México y Argentina, show que llegará a Buenos Aires el 7 de marzo del año próximo. Además de lanzar su nueva gira bajo la frase que utilizó en su canción contra Piqué, la exitosa cantante también recientemente estrenó su tema titulado "Soltera". Gerard Piqué no pudo contener sus sentimientos hacia la cantante y en una entrevista con CNN de España dio su punto de vista sobre lo sucedido.

Qué dijo Gerard Piqué sobre su separación con Shakira

El exfutbolista finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre su separación con la madre de sus hijos. Tras más de dos años de espera, por fin Gerard Piqué hablo abiertamente sobre su situación amorosa actual con Clara Chía y sobre como continúa su vida luego de divorciarse de Shakira.

Si bien la entrevista estaba centrada en hablar sobre Kings League, el torneo de videojuegos y deporte creado por el futbolista retirado junto al streamer Ibai Llanos, finalmente Piqué decidió hacer un fuerte descargo contra su exesposa. "Cada uno dice lo que quiere vender pero al final la verdad o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido" comenzó su descargo.

"Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”, añadió el padre de Milan y Sasha. Seguido de esto comenzó a enumerar las razones por la que se siente muy privilegiado y recordó ambos de sus hijos y a sus amigos a quienes catalogó como "los suyos".

Luego de recalcar que el está "muy feliz" y cuestionar las formas en las que se expuso la separación, Piqué afirmó estar abierto a nuevos proyectos. "Veremos que me depara el futuro", expresó. Luego de este descargo de su exesposo, Shakira en una entrevista con la revista española GQ consideró que fue un acto de valentía escribir sus últimas canciones y que “no fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo y ponerla al descubierto”.

En medio de la crisis que ambos atraviesan, cada uno continúa con sus proyectos individuales, en el caso de Piqué con su emprendimiento en el gaming con "Kings League" y Shakira con el éxito de su última canción "Soltera" que ya se posicionó en el trending #4 de música solo en YouTube.