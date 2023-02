Shakira estuvo de festejo en el día de ayer, ya que la cantante cumplió años. Y si bien comparte la misma fecha de cumpleaños con su ex, Gerard Piqué, esto no pareció afectarle en lo absoluto. Es que la cantante recibió muchísimos saludos y cariños en las redes sociales, así como también una cantidad de tortas fuera de lo habitual.

Los saludos de los fanáticos excedieron las redes, resultando en muchos de ellos yendo a la puerta de la casa de Shakira y dejándole originales regalos para agasajarla. La cantante no pasó por alto el increíble gesto y les agradeció en redes sociales, compartiendo con sus seguidores lo que recibió en su día especial.

El primer obsequio se trató de una panquequera con formas de emojis, para que sus comidas sean más divertidas, probablemente pensando en sus hijos también. “Mis fans me enviaron esto de regalo para que no se me quemen los pancakes”, escribió en una historia, mostrándose muy feliz por el regalo.

Caption

Luego, compartió una caja de bombones con un mensaje personalizado para ella. “Feliz vuelta al sol Shaki. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, leía la caja, en la que cada chocolate representaba una letra, haciendo referencia al reciente hit de la cantante con Bizarrap.

Caption

La humillante condición que Gerard Piqué le puso a Clara Chía Martí

Mientras que Shakira disfruta del éxito de su última session con el productor argentino, en la que defenestra a su ex y su reciente pareja, Piqué y Clara Chía siguen avanzando con su relación. Incluso, recientemente decidieron mudarse juntos al mismo piso.

Sin embargo, ahora el ex futbolista le habría puesto una regla a su actual pareja, en la que protege en cierta medida a Shakira y a sus hijos, y que resulta un tanto humillante para Clara.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Es que Piqué le impuso la condición a su novia de que, si bien conviven en su apartamento las 24 horas del día, en el momento en el que sus hijos, Sasha y Milan, pisan la casa, ella tiene que “esfumarse” y mantenerse alejada de ellos.

