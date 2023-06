Shakira se encuentra cada vez más lejos de Gerard Piqué y de cualquier tema relacionado al padre de sus hijos. Sin embargo, salieron a la luz algunas declaraciones de la artista colombiana sobre cómo era su relación con el exfutbolista cuando estaban juntos.

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tenía 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia", expresó Shakira en su declaración en el juicio que enfrentó por la deuda con la Hacienda española años atrás.

Shakira y Gerard Piqué.

"Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente sólo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida", confesó Shakira sin vueltas.

Como si eso fuera poco, Shakira apeló a la ironía para hacer referencia a los días al año que supuestamente pasaba en Barcelona en aquel entonces: "No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España".

Las crudas revelaciones de Shakira sobre su relación con Gerard Piqué

La colombiana explicó en el juicio que "Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día... Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto". De esta manera, la cantautora explicaba el motivo por el que no eligió España como residencia fiscal.

"Entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas", expresó Shakira y dio a conocer que Gerard la celaba.