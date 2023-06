Tras varios meses de espera y con una fotografía llena de drama, al mejor estilo de las películas y series de Hollywood más oscuras, la cantante colombiana Shakira anunció, por fin, la fecha del lanzamiento de su canción, Copa Vacía, a dúo con su compatriota Manuel Turizo.

Atentos a todos los fans de la barranquillera, pues la espera aún se mantendrá, ya que la canción completa y el videoclip se podrán disfrutar a partir del 29 de junio. Millones de seguidores de Shakira en todo el mundo llevan varios meses a la espera de este material musical, ya juzgar por lo dicho por la cantante, será también una entrega con un contenido de calidad cinematográfica.

“Hicimos una película. (emoji cine y sirena) Manuel Turizo, Copa Vacía. Llega este 29 de junio 20 PM EST”, comentó Shakira en su posteo con más de 1 millón de interacciones en menos de 2 horas.

Copa Vacía saldrá en simultánea en Los Ángeles 17h, México City 18h, Barranquilla 19h, New York 20h, Miami 20h, Buenos Aires 21hs, Londres 01h, Lisboa 01h, Barcelona 02h, París 02h, Beirut 08h y Tokio 09h.

Junto a las fechas, la colombiana compartió algunas de las fotos oficiales de su nueva canción, la cual tiene en vilo a sus fans desde hace febrero cuando se filtró la portada y parte de la letra y la música de la canción.

Shakira declaró ante el tribunal en España, por evasión de impuestos

Shakira sigue atada judicialmente a España. Esta semana la cantante declaró ante los tribunales españoles y se declaró inocente ante la acusación de evasión de impuestos.

La cantante insistió que su radicación en España se dio solo hasta el 2015 y no antes como la acusan de evadir impuestos de Hacienda entre el 2012 y el 2014. Según Shakira, su residencia siempre fue en Las Bahamas, pero dado a los celos de Gerard Piqué, dejó de ir su casa en este paraíso fiscal. “Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”.

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, manifestó Shakira en su declaración.

La justicia española pide que Shakira pague 24 millones de Euros y una condena de 8 años de prisión, en caso tal de demostrarse que es culpable de las acusaciones.

