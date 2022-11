Shakira le hizo un insólito gesto a Gerard Piqué en público que demuestra su mala relación

A pesar de que lograron un acuerdo por la custodia de sus hijos, la relación entre Shakira y Gerard Piqué está en su peor momento y prueba de eso es el video que se viralizó en donde se la ve a la cantante haciéndole un polémico gesto a su ex.

Todo aconteció este sábado, cuando Shakira y Piqué fueron a alentar a su hijo Milán en un partido en su equipo juvenil. Por separado, ambos alentaron al pequeño, pero desde las gradas la tensión entre ambos crecía.

Se sabe que la colombiana enloquece en los partidos de sus niños y siempre se la ha visto dando direcciones como un coach más, bailando y celebrando los goles y este día no fue la excepción. Sin embargo, el programa español Socialité, captó a la artista haciéndole "fuck you" a su ex.

En el clip que difundieron desde el programa se puede ver como por unos segundos Shakira le da a Piqué el dedo del medio y luego disimula la situación rascándose el cachete.



Por su parte, el exdeportista primero la observa y luego se concentra en su celular, evitando generar contacto con la diva pop.

Shakira busca niñera: ¿Cuáles son las condiciones y el salario que ofrece?

La cantante colombiana Shakira, sorprendió a todos con un anuncio en el que buscar niñera para sus dos hijos Milán y Sasha.

A pocos meses de irse a vivir a los Estados Unidos, en una lujosa mansión en Miami, Florida,la artista comenzó la búsqueda de alguien que cuide de sus dos hijos, según lo acordado en la custodia que le ganó a su expareja.

La persona que se postule como niñera o niñero, no tiene que tener ningún tipo de relación con la prensa, por lo tanto tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad el cual no se podrá romper.

La artista barranquillera ofrece como salario $2400 dólares, con los viáticos incluidos por su trabajo y total confidencialidad con lo que suceda dentro de su mansión en Miami.