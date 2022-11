Shakira cancela su show en el Mundial de Qatar 2022: ¿es culpa de Piqué?

Shakira decidió cancelar su show en la inauguración del Mundial Qatar 2022. Esa oportunidad que sería la venganza definitiva para exorcizarse de Gerard Piqué, no será posible. Desde el entorno de la colombiana confirmaron que no participará de la Copa del Mundo y hay varias especulaciones al respecto.

La organización de la Copa Mundial de Fútbol se ha visto envuelta en indinidades de polémicas, y varios han sido los artistas que se han negado a ser parte del show de apertura. La última es la nacida en Barranquilla, quién tras las críticas recibidas al hacerse el anuncio de que podría ser quien pusiera voz a la gran gala de bienvenida, ha decidido que no quiere ser parte de este escenario.

Shakira no se presentará en Qatar 2022.

En diálogo con Adriana Dorronsoro, periodista de 'El programa de Ana Rosa', el círculo íntimo de Shakira reveló que la cantante no será parte de Qatar 2022. "Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", dijo la comunicadora.

El otro motivo por el que Shakira se habría negado a participar de Qatar 2022

Sin embargo, más allá de "la polémica" hay otras especulaciones en cuanto al verdadero motivo de porqué Shakira ha decidido bajarse de Qatar 2022. Y es que para la artista sería totalmente doloroso tener que revivir el inicio de su amor con Gerard Piqué, aquel que empezó allá por el 2010 en el escenario del Mundial de Sudáfrica.

Shakira y Gerard Piqué en pleno show, festejando que el ex futbolista había ganado la copa del mundo de Sudáfrica 2010.

Del "Waka Waka", ahora pasó a "Te felicito" y "Monotonía". Dos canciones que son la muestra viva de que Shakira necesita decirle adiós a Gerard Piqué de una buena vez por todas. Y si bien Qatar 2022 sería una buena oportunidad, al parecer la herida para Shakira está más que abierta. Y subirse al mismo escenario donde ha nacido el amor, hoy en día para ella sería doloroso. Un "adiós para siempre" que quizás no esté lista para dar del todo.

Shakira se suma, así a Rod Stewart y Dua Lipa que se han negado a participar del Mundial. "Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos", dijo Dua. Por su parte, el influencer español Ibai Llanos también se negó a acompañar a la Selección de España a Qatar: "No me sale de los cojones", afirmó tajante.