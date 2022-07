Shakira separada: aseguran que Antonio de la Rúa la contactó para volver

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja desde el año 2000 al 2011 aproximadamente. Luego de su ruptura, siguieron años de peleas y arreglos económicos de sumas millonarias.

Por eso es que nadie imaginaba la posibilidad de que la cantante y el abogado podrían volver a estar juntos. Sin embargo, en el programa de internet Chisme No Like, aseguraron que Antonio de la Rúa quiere intentarlo de nuevo.

"Parace que Mr. de la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído, le dijo 'hay que recordar viejos tiempos'", contó uno de los conductores. Y continuó: "Yo conozco a de la Rúa muy bien y al parecer fue él quien la dejó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo".

Luego también opinó: "Me parece peligroso porque si está en el tira y afloje del divorcio...". Otro de los conductores le respondió: "De la Rúa hace un año se separó asi que tiene sentido".

Por último, los periodistas afirmaron: "Hay mensajes"

Shakira y Gerard Piqué.

La historia de Shakira y Gerard Piqué a la televisión

En una entrevista al productor de telenovelas mexicano Juan Osorio, le consultaron si haría una serie sobre Shakira y Gerard Piqué.

Entre risas el entrevistado respondió: "Claro que sí. Una serie de Shakira y Piqué cada uno por su lado y luego cómo se juntan y con dos bebés. Y luego su separación... Esa me encantaría hacerla". Y remató: "Que no se peleen por la plata. Que me la den a mí y les saco su serie"