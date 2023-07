Shakira estuvo presente en la semana de la moda en Paris, donde su presencia robó la mirada de todos al mostrarse con un inesperado vestido de alta costura de Viktor y Rolf. Su aparición no solo llamó la atención a los presentes, también en las redes que se sumergieron en una lista de memes sin fin.

La cantante colombiana dio material de sobra con su vestido, que se fueron compartiendo en Twitter y el Instagram. Estos, son algunos de ellos: "¿Te puedo llamar?", "Cuando mi ex me pide volver", "Cuando te piden trabajar un feriado", "Cuando el tóxico me escribe: ¿No me extrañas?", entre otros fueron los que se hicieron presentes.

Los memes del vestido de Shakira

Por supuesto que la respuesta a cada uno de ellos era "NO", con la foto del vestido de la interprete de su ultimo sencillo "Copa Vacía" el cual ya tiene miles de reproducciones en las plataformas.

Shakira y los detalles de su polémico vestido

El vestido transmite un mensaje que la cantante ha expresado en su música reciente. Según la firma de moda, esta creación representa "un no complejo". Como artistas, consideran que la creatividad es su única arma y tratan de transformar sentimientos negativos en algo hermoso y positivo, como una forma de enfrentar sus experiencias y convertirlas en algo positivo.

Shakira junto a Viktor & Rolf

Después de su separación de Gerard Piqué, Shakira ha seguido una filosofía similar a la expresada por Viktor & Rolf en 2008. A través de su música, ha canalizado sus sentimientos y desafíos, mostrando empoderamiento, metamorfosis y la habilidad de convertir experiencias desagradables en arte para su fiel público.

Durante el desfile, Shakira estuvo en compañía de otras personalidades y colegas de la industria, incluyendo a Camila Cabello. Posó radiante ante las cámaras con su elección de vestuario, que combinó con sandalias doradas de plataforma, un bolso de mano a juego y unas gafas de sol de estilo retro.

