Sharon Stone reveló que lucha contra un tumor y fue mal diagnosticada

Sharon Stone decidió compartir con sus seguidores de Twitter una noticia que la tiene preocupada.

Este martes, la actriz comenzó escribiendo: "Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto. Esta vez doble epidural".

Luego, la artista contó: "Con el empeoramiento del dolor fui por una segunda opinión: tengo un gran tumor fibroide que debe salir".

Sharon Stone.

Seguido a esto, Sharon Stone dejó una recomendación a sus seguidoras: "Señoras en particular: No se dejen llevar". Busquen una segunda opinión. Puede salvaros la vida".

Por último, la protagonista de "Bajos instintos" señaló: "Estaré de baja entre 4 y 6 semanas para recuperarme completamente. Gracias por sus cuidados. Todo está bien".

Qué son los tumores fibroides

Los tumores fibroides o fibromas son, según la Clínica Mayo de Estados Unidos, tumores no cancerosos del útero. "También llamados leiomiomas o miomas, los fibromas uterinos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer uterino y casi nunca se convierten en cáncer", agregan.

En la Institución cuentan además que muchas mujeres tienen fibromas uterinos en algún momento de su vida aunque es posible que no lo sepan porque no suelen causar síntomas. En caso de que los haya, los más habituales pueden ser: sangrado menstrual abundante, presión o dolor pélvico y dolor de espalda, entre otros.

Sharon Stone.

La salud de Sharon Stone

Como cuentan en Entertainment Tonight, en sus memorias "La belleza de vivir dos veces", Sharon Stone reveló que se sometió a una cirugía para extirpar tumores de sus pechos en los años 90 y que sufrió un derrame cerebral en 2001.Luego, en un comentario de junio de 2022 en Instagram, la actriz reveló que ha tenido nueve abortos espontáneos a lo largo de su vida.

La artista también escribió en Twitter en junio pasado: "Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. He perdido nueve hijos por aborto involuntario. No es algo pequeño, ni física ni emocionalmente, pero se nos hace sentir que es algo que hay que soportar en solitario y en secreto con una especie de sensación de fracaso".

Y concluyó: "En lugar de recibir la tan necesaria compasión y empatía y curación que tanto necesitamos. La salud y el bienestar femeninos dejados al cuidado de la ideología masculina se han vuelto laxos en el mejor de los casos, ignorantes de hecho, y violentamente opresivos en el esfuerzo".