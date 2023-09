Shiloh Jolie Pitt cambió de look y está cada vez más parecida a Angelina Jolie

Shiloh Jolie Pitt mantiene un estilo particular y sus looks también marcan tendencia. La hija de 17 años de Angelina Jolie y Brad Pitt logra impresionar en cada aparición y esta vez no fue la excepción.

Según imágenes que circularon por el Daily Mail de Estados Unidos, la joven adolescente adoptó un nuevo y radical cambio de look que la asemeja cada vez más a su mamá.

Shiloh Jolie Pitt, cada vez más parecida a Angelina Jolie.

Shiloh Jolie Pitt lució su ya conocida cabellera rapada que le sumó un plus: el color rosa. Este look es igual al que Angelina Jolie utilizó años antes y que en Twitter los seguidores no dejaron pasar.

Por qué Shiloh Jolie Pitt eligió raparse la cabeza

En junio Shiloh Jolie Pitt apareció en el 15º Festival Literario Internacional Calabash en Treasure Beach, St Elizabeth con un renovado look que cautivó a todos.

La adolescente eligió raparse su cabellera en apoyo a la libertad de las mujeres iraníes, que luchan por el derecho a decidir si usar o no el hiyab, una prenda que tradicionalmente cubre el cabello y el cuello.

Con esta acción, Shiloh Jolie Pitt demuestra su apoyo compromiso con los derechos y la igualdad de las mujeres alrededor del mundo, al igual que Angelina Jolie.