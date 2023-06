Ángel De Brito es el periodista más picante de toda la farándula argentina y es sabido que no se guarda nada a la hora de dar su más sincera opinión. Normalmente lo hace en LAM, aunque a veces se descarga por Twitter y se enfrenta con quien sea que se le plante, sin ningún tipo de tapujo. Ahora, la víctima fue Estefi Berardi, con quien ya hace algún tiempo viene teniendo rispideces que generan grandes conflictos.

Recientemente, Ángel De Brito la cruzó a Estefi Berardi cuando salió un tape de Mañanísima en el que estaba Gabriel Cartaña hablando sobre el caso de Morena Rial y su madre biológica. En este reportaje, el psicólogo planteaba que no estaba bien que los programas de televisión busquen a la madre biológica de la hija de Jorge Rial. Entonces, el conductor de LAM, que sale todas las noches por América TV, se mostró indignadísimo.

El tuit de Ángel De Brito contra Estefi Berardi

"Completamente desinformados todos, como lo conté al aire Morena me dio el teléfono para que le hagamos una nota a su progenitora. Burrisimas podría llamarse. El psicólogo por un minuto de cámara dice cualquier pavada", escribió Ángel De Brito en Twitter contra Mañanísima.

Rápidamente, Estefi Berardi, que forma parte del programa, se defendió. "A mi no me metas porque fui la primera en aclararle esto mismo al psicólogo. Mira entero el tape antes de bardear al pedo por mirar 15 segundos de Twitter", expresó en Twitter citando al tuit de Ángel De Brito.

Ángel De Brito y Estefi Berardi en Twitter

Sin embargo, Ángel De Brito, aunque sí reconoció su error, lanzó un tremendo dardo contra Estefi Berardi: "Cuando no está Carmen, no lo veo porque es un plomo. Perdón, por meterte. 1000DIS", escribió picante el conductor. Claramente, su panelista no se quedó callada y volvió a responderle con toda su picardía: "Pero está todo twitter hablando de @manianisimaok, incluido vos. Tan plomo no debemos ser. Acepto tus disculpas".

Luego de semejante frase de Estefi Berardi, Ángel De Brito la deliró: "Todo tuiter' ¿Tenés fiebre?", haciendo referencia a que no era tan así.

A pesar de que todo este conflicto comenzó en Twitter, la realidad es que Estefi Berardi y Ángel De Brito comparten programa por lo que tienen que verse las caras todos los días. Entonces, la pelea trascendió las redes sociales para tomar lugar en los camarines del canal. La panelista se encontraba maquillándose y increpó al conductor: "Buenas noches, señor jefe. Pedime mis disculpas, Ángel". Ahí mismo, él respondió: "¿Disculpas de qué, boluda? Si no paran de bardearme en ese programa".

"Yo no fui, defendí y me acusaste sin pruebas", le aclaró Estefi Berardi. Entonces, él lanzó: "Vos tenías a Castaña bardeando porque trabaja en Bendita y no saltaste como una leona".

Pero Estefi Berardi no aflojó y volvió a reclamar lo suyo: "Yo salté, mirá el video entero. Pedime disculpas". Sin embargo, Ángel De Brito le dio una tremenda negativa: "Tarde, si fuera otro caso saltas enseguida. Ni en pedo te pido disculpas".

