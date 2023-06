La ácida acusación de Nai Awada a Estefi Berardi tras un tenso cruce en vivo: "Mitómana"

Estefi Berardi es una de las chicas del momento, lo que genera repercusiones constantemente por cada cosa que hace. Últimamente, por lo picante que es a la hora de dar información, está teniendo enfrentamientos con muchas figuras del espectáculo, como por ejemplo, Yanina Latorre, quien a su vez es compañera de panel, ya que comparten LAM. Esta vez, la que la cruzó fue Nai Awada, la sobrina de Juliana Awada.

Todo sucedió en LAM, el exitoso programa que conduce Ángel De Brito en América TV y en donde se dan las primicias más picantes del mundo del espectáculo. En el aire, los participantes del ciclo se encontraban hablando de la participación de Marcela Feudale en el Bailando hace bastantes años. Entonces, el conductor interrumpió a las panelistas y comentó: "Acá me dice Nai Awada, que se sube a todos los bondis siempre acá en LAM, dice 'Feudale baila mejor que Estefi'... A vos te tiene cruzada Nai Awada, no sé desde qué capítulo".

Estefi Berardi en Instagram

Entonces, Estefi Berardi, que no se queda callada nunca, reveló una picante información con respecto a ella. "Pero si Nai Awada me ruega que haga un video con ella... Quiere bailar conmigo, tengo los mensajes, me dice 'por favor, hace un video conmigo', qué raro. También me rogó que la invite a mi cumpleaños. Yo puse 'falta poco para mi cumple' y me dice 'invitame, por favor'. De hecho, la invité y después no pudo venir", lanzó la panelista.

"Bueno, Nai Awada cartonera... Ah es fondo de tarro, fondo de tarro", dijo Ángel De Brito con ironía. Mientras tanto, Estefi siguió comentando más información sobre sus mensajes con la sobrina de Juliana Awada. "También me pidió que la invite a Mar del Plata, cuando fui". Sin poder creer lo que escuchaba, Andrea Taboada metió un bocadillo: "Pero a todos lados quiere que la invites".

Nai Awada arremetió contra Estefi Berardi

Frente a todo lo que dijo Estefi Berardi sobre Nai Awada, Ángel De Brito comenzó a recibir mensajes de la influencer y advirtió: "La estás haciendo calentar ya". Pero la panelista de LAM y Mañanísima se atajó: "Pero yo no estoy mintiendo, tengo las conversaciones". Sin embargo, la sobrina de Juliana Awada desmintió la información y el conductor del programa leyó el mensaje al aire: "'Jamás, que muestre ese chat, ni loca hago un video con ella, y a su cumpleaños no fui, así que, que deje de mentir. Yanina te amo. Baila horrible'. Encima la mete a la otra. 'Qué mentirosa, mitómana'".

Luego de escuchar la dedicatoria de Nai Awada a Yanina Latorre, la esposa de Diego Latorre expresó: "Amo el 'Yanina te amo' de todo el mundo", haciendo referencia a la pelea que tuvo con Estefi Berardi y a que muchos la apoyan. Entonces Ángel De Brito lanzó: "Con tal de bardar a la otra, se cuelga".

Yanina Latorre y Estefi Berardi

A pesar del enojo de Nai Awada y la ácida acusación de mentir, Estefi Berardi aclaró que no le molesta esta discusión y dijo: "Me divierte".

NL.