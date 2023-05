Yanina Latorre destrozó nuevamente a Estefi Berardi por criticar a una locutora: "Berreta e ignorante"

Estefi Berardi utilizó sus redes sociales para criticar a la locutora del ciclo radial de Eduardo Feinmann, María Isabel Sánchez, y, al verlo, Yanina Latorre no dudó en destrozarla por meterse con una personalidad tan importante del medio sin siquiera conocer cómo era su trabajo en el programa.

La panelista de Mañanísima opinó sin filtros en su cuenta oficial de Twitter: "La columnista de espectáculos de Feinmann en Radio Mitre, da noticias sacadas de los portales. No cita la fuente, que es el trabajo que ya han hecho otros. Así cualquiera se sienta a contar y hacer una columna de espectáculos. Dando la Info de un trabajo que ya hicieron otros".

El tweet de Estefi Berardi.

Una usuaria decidió no solo responderle a Berardi, sino también etiquetar a Yanina para ver qué opinaba del caso. "¿Querida @estefiberardi vos para poner este tuit viste el programa que citas? ¿Lo entendiste? Al final debo reconocer que @yanilatorre tiene razón en sacarse, si yo leyéndote me duele el ojo, imagino ella sentada al lado". Al ser mencionada, Yanina le aconsejó: "¡No pierdas tu tiempo…..no le da! ¡Pero posta! Hay que hacer de cuenta que no existe, si no te saca".

El primer descargo de Yanina en Twitter.

Minutos más tarde, Latorre decidió realizar su propio descargo en su cuenta, en donde se la vio indignada con su compañera: "Que alguien le avise a esta chica que Feinmann NO tiene columnista de espectáculos. Es la locutora que comenta las noticias. Peor es levantar todo de redes e inventar como hace ella. ¡O confundir CANNES con el Paseo Alcorta, como hizo ayer! VERGÜENZA AJENA", en referencia al error que tuvo ayer en LAM al consultarle a Marcelo Tinelli sobre un momento incómodo.

El último tweet de Latorre.

Pero la angelita no terminó ahí, sino que siguió criticando a Estefi: "Lo peor es que está hablando de María Isabel Sánchez. ¡SEÑORA LOCUTORA SI LAS HAY! Una falta de respeto absoluta. Y encima no debe ni conocerla. Qué berreta e ignorante". Además, contó cuál es la labor de Sánchez en el ciclo de Feinmann: "Te agrego más. AVISENLE A LA IGNORANTE DE BERARDI QUE EL RESUMEN BLUE DE MARÍA ISABEL SANCHEZ ES EN JODA. Lo hace desde hace años y NO ES COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS. De esto hablo cuando digo que esta piba es una falta de respeto a la profesión".

Además, Yanina continuó su descargo en Instagram

Yanina Latorre hizo un "show del pijama" en sus historias de Instagram y se lo dedicó por completo a Estefi Berardi, así aprovechó para terminar su descargo. "Qué vergüenza ajena todo esto. Lo lograste, Berardi, la ignorancia te llevó a que yo te dedique un show de pijama por primera vez. Qué vergüenza esta piba, habla sin saber, porque cuando vos hablás tenés que saber, estar instruida", comenzó.

Y para cerrar el tema, o al menos por ahora, la angelita reflexionó: "Habla del laburo que hacen otros, peor vos que laburás al pedo y por contactos, y decí que mejor me callo... Porque me llegó una data hermosa. ¿Te acuerdas cuando en el verano me hablabas desesperado para que no suba tu fotito en la playa con el tipo? Ahí te hiciste la buena".