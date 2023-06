Ángel de Brito se mostró molesto en Twitter con el programa “Mañanisima” luego de que hablaran de More Rial y el conflicto que tiene con su padre Jorge Rial, diciendo que le hicieron una “emboscada”, y disparó contra el programa, entre ellos, incluida su panelista Estefi Berardi.

Todo comenzó cuando el psicólogo Gabriel Cartaña salió en vivo y comentó que no le parecía apropiado que en algunos programas de televisión buscarán que la mediática tuviera una charla con su madre biológica, la cual había salido la noche anterior en LAM.

Tuit de Ángel de Brito contra Mañanisima

A raíz de esto, Ángel de Brito reaccionó y arrojo un twitter molesto por lo dicho: “Completamente desinformados todos, como lo conté al aire Morena me dio el teléfono para que le hagamos una nota a su progenitora”, comenzó twiteando el conductor. “Burrisimas podría llamarse. El psicólogo por un minuto de cámara dice cualquier pavada”, cerró Ángel.

La respuesta de Estefi Berardi

Quien no se quedó callada fue su angelita Estefi Berardi, que salió a responderle: “A mi no me metas porque fui la primera en aclararle esto mismo al psicólogo (que Morena estaba de acuerdo). Mira entero el tape antes de bardear al pedo por mirar 15 segundos de Twitter”, fue la respuesta de la panelista para Ángel de Brito.

Las disculpas de Ángel

Todo este revuelo que generó la madre progenitora, la mediática, el psicólogo, conductor y panelista, finalizó con una disculpa de Ángel de Brito hacía Estefi Berardi.

Ángel de Brito se disculpa

“Cuando no está Carmen, no lo veo porque es un plomo. Perdón por meterte. 1000DIS”, tuiteó Ángel de Brito donde se disculpó con su angelita.

