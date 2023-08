Silvina Escudero reveló en "Nosotros a la Mañana" que no solo conoció a Luis Miguel en una de sus tantas visitas al país, sino que también tuvo una experiencia romántica con el reconocido cantante.

En el ciclo, la actriz dio todos los detalles de la salida: "Fuimos a comer una vez y yo le canté su tema 'Y qué hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di'... y él lo siguió cantando y yo le corregí porque se equivocó".

Imagen reciente de Silvina Escudero.

Además, la bailarina reveló que no pudo sacarse fotos con Luis Miguel: "Seguimos comiendo, estaba Marley. Tomó vino, estábamos en una bodega que habían reservado. Le enseñamos a bailar tango, después tocó el piano. No me dejaron sacarme fotos con él los guardaespaldas. Me revisaron el teléfono".

Sin embargo, cuando le preguntaron si humo un acercamiento entre ambos, Silvina Escudero confesó: "Yo creo que él tenía otras intenciones, si no ¿para qué quería comer conmigo?".

Los detalles de la velada que compartieron Luis Miguel y Silvina Escudero

Escudero contó en vivo que el cantante "es seductor, caballero, amoroso" y que no se arrepiente de haber ido "porque él es mi ídolo, de chiquita lo amo y para mí fue lo más ir a comer con él. Obviamente que él tenía otras intenciones. Yo estaba chocha con comer con él".

Finalmente, el equipo de Nosotros a la Mañana le consultaron sobre la sensación que habría tenido Luis Miguel en la noche que compartieron, sin embargo, y muy divertida con la situación, Silvina Escudero respondió: "Para mí yo fui un fiasco para él".

J.C.C