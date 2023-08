La salud de Silvina Luna mantiene en vilo a todos y, durante las últimas horas del jueves, se confirmó que la ex Gran Hermano atraviesa un momento delicado.

Desde sus vacaciones en Brasil, Ángel de Brito se comunicó con el hermano de Silvina Luna quien le dio las novedades. "La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, ya no está reaccionando a los tratamientos. Está muy débil, está muy delicada, su estado empeoró es crítico", dijo De Brito a Yanina durante el último programa de LAM.

Lo cierto es que esta tarde, las novedades sobre el estado de salud de Silvina Luna cambió y Flor de la V contó las buenas noticias en Intrusos.

Cómo sigue la salud de Silvina Luna, según Flor de la V

Mientras esperaban información sobre Silvina Luna, Flor de la V cortó la transmisión de Intrusos para contar sobre el mensaje que le había llegado de último momento.

La conductora contó que las noticias sobre Silvina Luna son alentadoras. "Está consciente, está de buen ánimo, está hablando. No está intubada. Las oraciones están puestas en que se mejore. Gracias a la persona que me contó, que me dio la información", reveló Flor.