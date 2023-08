La salud de Silvina Luna sigue siendo motivo de preocupación y, según confirmaron en El diario de Mariana, la modelo volvió a terapia intensiva.

"Hoy a las 9.40 volvió a terapia intensiva. Ella estaba en una habitación común para que tenga otro tipo de cuidados. Fue muy difícil de que ella pudiera volver a caminar con las kinesiología, lo que decidieron para tener mejor cuidado es volverla a terapia", contó Andrea Taboada en el ciclo de América.

El pronóstico de Gustavo Conti sobre la salud de Silvina Luna

Días atrás, Gustavo Conti habló sobre la evolución de Silvina Luna, quien había manifestado una mejoría, y aseguró que los cambios no eran tan alentadores.

"No se crean tanto, tampoco es tan así. Está recuperandose muy de a poquito, es muy lento el proceso, no está bueno", expresó el ex Gran Hermano sobre la salud Silvina Luna.

"Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada, no está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierd*, está peleando por su vida todos los días", agregó el actor sobre la situación real de la actriz.