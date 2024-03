En el día de ayer, Alfa volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano. Uno de los participantes más fuertes de la edición anterior del reality show fue invitado por la producción a pasar unos días con los nuevos jugadores. Como era de esperarse, su fuerte carácter ya ha dado que hablar.

El exparticipante de la casa más famosa fue recibido con alegría por los actuales miembros pero no tardó en dar la nota cuando expresó sus sentimientos negativos hacia algunos de ellos, específicamente hacia Catalina Gorostidi, quien está en la casa por segunda vez en esta edición.

Fue a través de una conversación que tuvieron en privado Virginia Demo, Federico “Manzana” Farías y Juliana “Furia” Scaglione que se conoció que la presencia de Alfa podría ser una alerta de nuevos problemas entre los integrantes de la casa.

Qué dijo Alfa sobre Catalina Gorostidi

El exparticipante no tuvo prurito a la hora de hablar de los nuevos. Fue Furia la que notó esto y comentó con sus compañeros: “Ya se mandó comentarios desafortunados a unos cuantos. El que lo conoce dice que es así”, mientras que Virginia apuntó que se trata de una forma de entretenimiento.

Pero Furia no estuvo de acuerdo y apuntó: “No, no es en gracia. Entrar y decir la pelot... esa que me chocó, es un comentario que se va al carajo”, hablando de las palabras que tuvo Alfa sobre Catalina Gorostidi mientras ella se encontraba en el confesionario de Gran Hermano.