La pareja de la China Suárez y Mauro Icardi es de las más comentada en el último tiempo. Varios usuarios se encuentran contentos por su amor, mientras que otros critican su relación y apuntan contra las actitudes de ambos con Wanda Nara. Una influencer que pertenece a este segundo grupo es Sofía Gonet. En su participación de streaming, la modelo no dudó en contar todos los detalles sobre su encuentro con ellos y lo que vio de su romance.

El streaming OLGA decidió pasar sus días en la costa argentina, para encontrar un poco de días relajantes. Sin embargo, cayó la bomba más importante del mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su romance. Ante esto, Sofía Gonet decidió dar su opinión y fue tajante. "Esto es rarísimo chicos, acá hay plata de por medio, acá hay un sobre de por medio. Él le pagó a ella para que se preste a esto y se saque estas fotos, y él le siga haciendo la guerra a Wanda", manifestó la joven.

Sin embargo, esto no terminó ahí. El último fin de semana, el futbolista y la actriz hicieron su primera escapada romántica a Mar del Plata. Si bien la razón fue laboral, ambos pudieron disfrutar de su compañía. La China había sido invitada para un evento que, casualmente, también fue la influencer de moda. Finalmente, Sofía Gonet contó los detalles y aseguró de que ellos habían escuchado sus comentarios.

"En la mesa al lado de la mía, estaban la China Suárez e Icardi, a los que defenestré. Vieron el video y están odiados conmigo, lo estuvieron diciendo. No nos saludamos, solo los vi en el restaurante", reveló la influencer. Ante los pedidos de más detalles, ella aseguró: "Está todo armado, lo mantengo. Hay algo que es muy obvio: hacen todo para que los vean. No parece natural. Sé que en la Bresh se besaron, pero yo no los vi acercarse. Él estaba totalmente inanimado: sentado en el sillón con el celular, sin sonreír".

Con esto, Sofía Gonet dejó bien en claro su postura con respecto a la relación de Mauro Icardi y la China Suárez. Ella se une a varios usuarios que opinan lo mismo, y que muestran su apoyo por Wanda Nara en el escándalo. Esta polémica es la más comentada en las redes sociales y la televisión argentina. Varios periodistas e influencers ponen su postura a la vista y traen actualizaciones sobre noticias de los protagonistas.

A.E