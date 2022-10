Sofía "Jujuy" Jiménez habló de cómo intentó conquistarla Neymar

Sofía "Jujuy" Jiménez estivo en el programa de Flor Peña y habló de varias cosas, entre ellas, el momento en que Neymar intentó conquistarla.

“En algún momento me escribió, lo que pasa es que lo siento como tan lejano que ya hasta me olvidé”, dijo la modelo al ser consultada por el tema.

Sin dar mayor trascendencia, Jiménez habló sobre cómo fue todo el asunto con el futbolista. "Fue un simple mensajito que me mandó él en su momento. Mensajito va, mensajito viene pero quedó ahí. Nunca pasó nada ni nos vimos", dijo.

“Para mí es ese tipo de personaje que tiran mensajes a varias y la que pica, pica, pero yo no piqué; nos hablábamos por WhatsApp, y después le dejé de contestar”, cerró sobre el tema.

El accidente de Sofía Jujuy Jiménez al llegar a Buenos Aires: "Me duele mucho"

La modelo regresó de Europa hace unos días y contó que se encuentra muy feliz por eso.

Sin embargo, su primera experiencia al pisar nuestro país, incluso antes de llegar a su casa, no fue grata. Un leve accidente empañó un poco su día.

Sofía Jujuy Jiménez mostró a cámara en un video el dedo pulgar de la mano derecha. Lo tenía lastimado, con un moretón en la uña.

"Me agarré el dedo con el taxi de recién que me trajo del aeropuerto. ¿Qué hago? Me duele mucho", dijo la modelo. Y escribió: "Se pone cada vez peor".

Luego, Sofía Jujuy Jiménez publicó una foto con el dedo adentro de un hielo bastante grande y señaló: "Siempre tan tranqui yo".