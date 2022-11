Sofía Jujuy Jiménez reveló su estado sentimental actual: "No me juzguen"

Sofía Jujuy Jiménez suele mantener contacto constantemente con sus miles de seguidores. Y, desde que se separó de su última pareja, Bautista Bello, siempre le preguntan por alguna posible relación en puerta.

Sin embargo en esta ocasión, la influencer sacó el tema sola y reveló en que momento de su vida está.

Sofía Jujuy Jiménez primero publicó una foto en sus Historias de Instagram con una remera que decía: "No sé si enamorarme o irme de after". Y escribió: "(Estado actual)". Luego, abrió una encuesta con dos opciones: "Yo / Estoy en unísima". Abajo, agregó: "No me juzguen".

Finalmente, en una tercera Historia, la ex de Juan Martín Del Potro señaló: "Dejaré que la vida me lo responda solita, ¡besis! Que tengan lindo domingo".

De esta manera, Sofía Jujuy Jiménez dejó en claro que no tiene ningún apuro en definir su futuro sentimental.

Sofía Jujuy Jiménez.

Sofía Jujuy Jiménez se refirió a la maternidad y habló sobre la posibilidad de ser madre soltera

En abril de este año, Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación del polista Bautista Bello, tras un año de relación. Mientras desea radicarse en el exterior, la modelo se sinceró en una entrevista y habló sobre un tema que la preocupa a sus 31 años: la maternidad.

“El amor y los hombres. Las citas, las que están en pareja, la que tiene un amante... Y los 30 y pico también trajeron la maternidad a las charlas” confesó Sofía Jujuy Jiménez​ sobre las conversaciones más recurrentes que tiene con sus amigas, en diálogo con ¡Hola! Argentina.

Sofía Jujuy Jiménez.

Mientras disfruta de sus vacaciones en España, Sofía Jujuy Jiménez aseguró que, si al tener 33 años no es madre, acudirá al congelamiento de óvulos. “Si a los 33 años aún no tuve un bebé, voy a congelar óvulos” expresó y luego agregó: “Totalmente. Siempre tuve un concepto muy Susanita de la familia. ‘A los 25 seguro voy a estar casada y con tres hijos’ decía de chica. “¡Y mírame a los 31! Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo... Si llega, bienvenido, pero no es un sueño a cumplir” cerró.