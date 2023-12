Sofía Andino es la hija del periodista Guillermo Andino y la conductora de televisión Carolina Prat. La joven de 22 años obtuvo su título universitario como Licenciada en Humanidades y su familia se hizo presente para celebrar el momento especial con la profesional.

No solo logró un hito tan importante como una licenciatura, sino que Sofía también se proyecta a futuro. Es una gran modelo, pese a que sus padres siempre aseguraron que su máxima prioridad era el estudio. “Confío en ella plenamente, pero primero está el estudio”, expresó su madre en alguna ocasión.

Sofía Andino y su madre

Los planes de Sofía Andino para el futuro

La hija de Guillermo le consultó a su padre en más de una ocasión sobre cómo funciona el planeta por fuera del país. Y es que ella es independiente y planteó mudarse de Argentina e irse a vivir al exterior. Ahora, con su título universitario, las puertas se le abrirán y le brindarán muchas más oportunidades.

La familia Andino

Sofía Andino fue expuesta por su padre, cuando reveló: "Es un país que se ha vuelto para muchos inviable. Yo no me quiero ir, yo la quiero pelear acá pero la verdad se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice: 'Papá, ¿Australia cómo es? ¿España cómo es?' Y ahí me pregunto: ¿Qué está pensando? Porque es la primera vez que intuyo que me está preguntando por algo. Nadie te pregunta porque sí. Es un baldazo de agua fría”.

SDM