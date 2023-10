Karin Cohen volvió a estar en el centro de las polémicas tras una entrevista en donde habló de su escandalosa ruptura con Guillermo Andino. Actualmente, la conductora vive felizmente con su marido de hace 20 años, Mauro Venagli, y en aquella entrevista solo recordó un momento triste de su vida.

Quién es Mauro Venagli, el marido de Karin Cohen tras el escándalo con Guillermo Andino

Karin es una de las figuras de la televisión argentina que estuvo envuelta en un gran escándalo muchos años atrás cuando de separó del reconocido periodista. Si bien declaró que disfrutó mucho de la relación, el divorcio fue un golpe de duro y aún mucho más cuando Guillermo se casó con su actual mujer 6 meses después.

Sin embargo, Cohen logró salir adelante y al poco tiempo de la ruptura conoció a Mauro a través de una colega en común con la que había trabajado. Se trata de Anabel Cherubito, quien estaba saliendo con el actual cuñado de la conductora. En ese momento, comenzaron a salir poco a poco hasta que ella reconoció que se había enamorado.

Karin Cohen y Mauro Venagli

Por su parte, Venagli aún no lo apostaba todo por aquel romance. Pero un año más tarde decidieron dar un paso más y vivir juntos. La convivencia fue muy buena y un año después nació su primera hija Isabella a quien le siguió Briana. A diferencia de Karin, Mauro está muy alejado de los medios de comunicación.

La familia de Karin Cohen

Según su cuenta de LinkedIn es gerente en sistemas en una empresa y se recibió de ingeniero en sistemas en la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Ambos disfrutan de compartir el tiempo en familia, de viajar y de sacarse risas mutuamente como símbolo de una relación sana y respetada.

Karin Cohen y Mauro Venagli están juntos hace más de 20 años

Karina Cohen es muy activa en las redes sociales, pero se cuida demasiado para no exponer a su familia, ya que Mauro Venagli y sus hijas no suelen dejarse ve en internet. La conductora no se enganchó en conflicto con Ángel de Brito y hace más de 20 años atrás que dejó a un lado el conflicto con Guillermo Andino, con quien no habló nunca más desde su divorcio.