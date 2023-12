Los Martín Fierro de la Moda generaron una notable controversia con la elección del "Mejor Influencer". Angie Landaburu se llevó el premio, provocando críticas intensas, especialmente por parte de Stephanie Demner, quien expresó su descontento en las redes. Ante esta situación, Sofía Gonet no esquivó la polémica y expresó su contundente opinión.

Sofía Gonet abordó la polémica de Angie Landaburu y Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda

Sofía Gonet abordó la polémica de Angie Landaburu y Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda

En un video en TikTok, comenzó diciendo: “Creo que llegó el momento de que hable de los Martín Fierro pasados de moda”. La modelo continuó abordando las menciones sobre su ausencia en las nominaciones, destacando la falta de seriedad del asunto desde su perspectiva.

Sofía Gonet abordó la polémica de Angie Landaburu y Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda

“La verdad es que no sabía si hablar porque me parece tan gracioso el asunto y tan poco serio que yo la estaba pasando bomba viéndolo desde Twitter. Pero como la verdad a mí siempre todo me chupó un huevo, les voy a dar mi opinión”, comentó la influencer.

Sofía Gonet abordó la polémica de Angie Landaburu y Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda

Sofía Gonet señaló la ironía de algunas personas que hablan de injusticia, resaltando la importancia de abordar problemas más significativos. Además, hizo hincapié en la lección para quienes aspiran a ser influencers, advirtiendo sobre la compra de seguidores y cómo esto puede afectar la credibilidad al ganar premios.

Sofía Gonet abordó la polémica de Angie Landaburu y Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda

En relación con la ganadora del Martín Fierro, Gonet la describió como encantadora pero mencionó que está "de los pelos". Explicó que, aunque la conoce y le agrada, su enfoque en pagar y comprar cosas para destacar puede restarle autenticidad y conexión con la audiencia.

La influencer concluyó afirmando que el verdadero enfoque del evento no fue reconocer al mejor influencer, sino a quien está más "de los pelos", destacando la competencia de egos en este contexto. Con un toque de humor y autocrítica, cerró su intervención sugiriendo que, si le preguntaran quién debería haber ganado el Martín Fierro a la Moda, respondería: “¡Yo, obvio!”.

sofía Gonet se metió en la polémica de Angie Landaburu y revelan que tuvieron un problema en el pasado

Sofía Gonet abordó la polémica de Angie Landaburu y Stephanie Demner en los Martín Fierro de la Moda

Gossipeame informó que una marca de calzado, diferente a la de Sarkany, se encuentra en la cima de la tendencia y contrató a Angie Landaburu para colaborar en una cápsula debido a su imagen regia. Sin embargo, se ha especulado que esta asociación podría haber generado cierta traición a nivel de ventas", expresó el informante.

"Resulta que Angie habría solicitado que le enviaran un par de botas a Sofi Gonet, la conocida tiktokera. Cuando Gonet recibió las botas, publicó una foto etiquetando a la marca pero no a Angie. Esto provocó que Angie Landaburu se comunicara con Gonet de manera poco amigable a través de WhatsApp, expresándole su descontento por la decisión de Gonet de no etiquetarla en la publicación de las botas".

"Como respuesta, Gonet eliminó la foto y emitió un comunicado en sus redes sociales, alegando que ella cobra por sus publicaciones y que Landaburu estaba generando controversia porque no la había mencionado. Este episodio generó un revuelo entre las seguidoras de Gonet", detalló Pochi.

AF.