Sofía Gonet y Cami Mayan llevaron a cabo la cuarta temporada de "Para Ti Fashion Talks”, en lo que fue una conversación sincera y conmovedora entre dos amigas. En esta charla, Sofía compartió detalles de su vida que rara vez había discutido públicamente, revelando un lado oscuro de su pasado.

Sofía Gonet

La conversación se tornó intensa cuando Cami le preguntó a Sofía: "¿Qué cambiarías de tu vida si pudieras?". La respuesta de Sofía fue madura: "No cambiaría nada de mi vida, la verdad siento que todas las cosas que me pasaron en el pasado, me llevaron a ser quien soy hoy".

Sofía continuó, explicando que está en una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal, y que todas las experiencias que vivió, aunque algunas hayan sido dolorosas, aportaron a su desarrollo. Sin embargo, enfatizó que la gente solo ve una parte de su vida a través de las redes sociales y no conoce las luchas internas que enfrentó.

La dura realidad de Sofía Gonet, la influencer del momento

Luego, Sofía compartió una parte de su vida que había mantenido en secreto hasta ahora. Hace cuatro años, estaba atrapada en una relación tóxica y violenta con una persona mayor, con la que convivía. "Hubo un montón de situaciones de violencia", confesó.

Sofía Gonet

En medio de esta difícil situación, nació su personaje en las redes sociales, que se convirtió en una especie de escape. Comenzó a crear contenido en TikTok, representando a un personaje que vivía en un mundo de fantasía, muy diferente de su vida real. Sofía admitió que llegó un punto en el que ella misma deseaba ser ese personaje que mostraba en internet.

Finalmente, el mundo de las redes sociales le brindó la oportunidad de liberarse de esa relación tóxica, encontrar su independencia y dar sus primeros pasos como influencer. Sofía destacó que el trabajo que hay detrás de ser influencer a menudo se subestima, y hay mucho más que la gente no ve. “Viví tres años que fueron terribles… Y esta es la realidad que no es lo que uno consume en una pantalla”, reveló.

Sofía Gonet ahora cuenta con más de 925 mil seguidores en TikTok y 485 mil en Instagram. Se dedica a mostrar su vida cotidiana llena de lujos, debido a que pertenece a una clase social acomodada y, además, da consejos amorosos a quienes lo necesitan.



SDM