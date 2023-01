Sofía Jujuy Jiménez habló de su reconciliación con Bautista Bello: "El amor lo puede todo"

Sofía Jujuy Jiménez dio una entrevista los primeros días de enero a Ángel de Brito para LAM y terminó confirmando que volvió con su ex, Bautista Bello.

En la tarde de este jueves, la modelo abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, desde el reality que grabó hace unos meses, "The Challenge", hasta qué va a hacer para su cumpleaños el 23 de enero.

Y, por supuesto, no podía faltar alguna sobre la segunda vuelta con el polista.

"¿Qué se siente volver después de tantos meses con tu ex? ¿Se perdonan que estuvieran con otras personas?", le envió un seguidor a Sofía Jujuy Jiménez. Y la influencer contestó: "El amor lo puede todo".

Para ilustrar su respuesta, compartió una foto con su pareja, arriba de un caballo cada uno, abrazados y por darse un beso.

De esta manera, la modelo dejó en claro que están enamoradísimos como el primer día.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello.

Así confirmó Sofía Jujuy Jiménez su reconciliación con Bautista Bello

"Estaba en Qatar, me crucé con unos amigos de Bauti, los saludé y me dieron ganas de llamarlo. Así fue que pasamos dos horas y media hablando y nos prometimos volver a vernos cuando yo volviera. Lo hicimos y desde entonces, no nos podemos separar más. No sé qué nos pasa", confesó Sofía Jujuy Jiménez en LAM.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello.

Además, la modelo habló en ese momento sobre lo que fue su ruptura con el joven lo que llevó ahora a retomar el vínculo: "Yo de verdad necesitaba una pausa en mi vida. Necesitaba desintoxicarme de la tele, del mundo, de la vida. Quería viajar y eso hice: me fui sola, de un lado a otro, conocí gente nueva y la pasé bien".