Sofía "Jujuy" Jiménez, Juan Martín del Potro y ¿una posible reconciliación en puerta?

Sofía "Jujuy" Jiménez habló de su relación con Juan Martín del Potro y, a pesar de haber confirmado el fin del noviazgo a principios de mayo, expresó que no tienen en claro qué sucederá a futuro entre los dos. Así es, la modelo de 29 años generó dudas respecto a una reconciliación con el deportista de 31 años luego de asegurar que su expareja no le rompió el corazón.

"Estamos separados, pero estamos bien. Hoy la realidad es esta, estamos en distinta sintonía. No sé si fue por la pandemia", explicó. "Lo adoro a Juan, lo quiero un montón... nos queremos mucho. Fue a Jujuy a un casamiento y era la revolución del pueblo. Yo pensaba: 'Pobre pibe'", expresó la figura en PH.

Luego, la celebridad argentina dio detalles acerca de su ruptura y abrió las puertas a un posible regreso: "Juan Martín no me rompió el corazón. No sé qué decir. Nos queremos un montón, no hay nada malo para decir de él. Creo que nuestra relación realmente fue muy especial, muy sana, linda y honesta. No sabemos qué va a pasar".

Cabe recordar que Jiménez y Del Potro pusieron fin a su relación tras un año y medio juntos; la diosa asumió que estaban viviendo una profunda crisis y que la cuarentena obligatoria ayudó a tomar la decisión. También confirmó que no hubo terceros en discordia.