Sofía Jujuy Jiménez al fin pudo contar esta tarde algunos detalles del reality donde se la verá muy pronto. Se trata de la versión estadounidense de "The Challenge", que lo grabó durante el mes de junio en Croacia.

De hecho, estaba con ese proyecto cuando salió a la luz la infidelidad de su ahora ex novio, Bautista Bello. En ese momento, la modelo explicó que tardó en enterarse porque no tenía acceso a su celular. "Estaba cumpliendo un sueño, no me dejan contar nada", indicó en sus redes sociales en ese entonces.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello.

Sofía Jujuy Jiménez sobre The Challenge

Tras varios meses de espera, Sofía Jujuy Jiménez este miércoles publicó dos videos (uno en inglés y otro en español) en sus Historias de Instagram donde contó detalles del próximo estreno de The Challenge.

"Ya me avisaron que el estreno es el 25 de octubre. Lo van a poder ver por MTV. Ya nos dijeron que podemos empezar a contarlo", comenzó diciendo la modelo.

Sofía Jujuy Jiménez estará en The Challenge.

"Soy la única argentina. Había gente de todas partes del mundo: ingleses, norteamericanos, alemanes, australianos...", continuó diciendo la ex de Juan Martín del Potro.

"¡Qué emoción poder contárselos! Fue una locura, lo grabamos en Croacia", agregó entusiasmada.

Además, Sofía Jujuy Jiménez mostró la primera imagen de promoción en la que se la ve como participante del reality.

La modelo formó parte también de la versión argentina de The Challenge, conducido por Marley.

Sofía Jujuy Jiménez.

Es así que Sofía Jujuy Jiménez está viviendo uno de sus momentos más emocionantes de su carrera y, seguramente, en pocos días pueda contar un poco más de su experiencia en el programa de Estados Unidos.