Sofía “Jujuy” Jiménez y sus hermanas Inés y Pilar Jiménez no pasaron desapercibido y las tres se pusieron de acuerdo e impactaron en LAM no solo con su presencia, también con las prendas que eligieron donde mostraron mucha piel.

Días atrás las hermanas jujeñas estuvieron en el piso de LAM charlando con Ángel de Brito y las angelitas y hablaron de todo y además revelaron hasta incluso detalles íntimos de las tres que dejaron a todos en el piso impactados y estallados de la risa.

Sofía Jujuy y sus hermanas apostaron al catsuit total black

Las tres decidieron dar alto impacto y eligieron el clásico que no falla, el total black. Inés Jiménez, la mayor de las hermanas llevó un catsuit con mangas y escote en v con abertura en la cintura. La recién casada con Mauro Panetta lo combinó con unas botas de jean que le dieron un toque diferente al de sus hermanas. El cabello suelto y planchado.

Sofía Jujuy apostó a un catsuit de hombros descubiertos y con mangas que se ajustaban a las manos, al que combinó con unas sandalias altas de tiras finitas. El cabello suelto, con raya al medio y ondas en las puntas.

La menor de las hermanas, Pilar Jiménez, la más libre como lo contaron Inés y Sofía, llevó un catsuit que se ataba detrás del cuello y tiras cruzadas en el busto dejando el al descubierto la cintura. Al igual que su hermana, llevó guantes largos que se atan en las manos. Lo combinó con unas botas negras de cuero y el pelo suelto.

Las hermanas de Sofía Jujuy Jiménez, Ines y Pilar radian amor y belleza a donde vayan.

