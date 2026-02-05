Sofía Macaggi conducirá su propio programa de streaming: todos los detalles

Sofía Macaggi comenzó el año de la mejor manera: descansando en Mar del Plata. Y el cóctel playero, además de relax con sus amistades cercanas, incluyó eternas jornadas de sol y pues tas de sunset.

“Siempre que pienso en distenderme pienso en la playa. El mar te trae renovación por eso siempre trato de hacer una escapada”, compartió la comunicadora y figura de “Multitalent Agency” con más de un reto laboral bajo la manga. El más vertiginoso, anticipó Sofí Macaggi a CARAS: su propio ciclo de streaming en febrero.

Además de streamer, Macaggi es parte del noticiero de la primera mañana de América TV.

Cuál es el nuevo desafío en streaming de Sofía Macaggi

La modelo y periodista habló de su nuevo proyecto en “Solo Deportes”, del que Macaggi ya fue parte integrando otro ciclo pero sin ser entonces la capitana.

“Me tiene súper feliz, va a ser un magazine diario al mediodía. Estamos terminando de armar el equipo y los detalles para el estreno”, contó la futura conductora, que mantiene su silla como el año anterior, en las mañanas de “Arriba América”, conducido por Guillermo Favale en la primera mañana del canal.

“Sin dudas conducir streaming es un gran desafío al ser un programa diario. Mi reto es hacer un programa dinámico, divertido y con un buen contenido. El equipo es bárbaro así que estoy tranquila que vamos a trabajar para hacer un buen producto”, admitió Sofía Macaggi.

“El 2025 tuvo bastante esfuerzo físico", reflexionó la modelo y bailarina oriunda de Tandil.

Para abrazar un año con más apuesta que comodidad, Sofía Macaggi reflexionó con un pie en la orilla y más sueños por venir:

“El 2025 tuvo bastante esfuerzo físico. Sobre todo, porque para el noticiero empecé a levantarme 4am todos los días y se me dio vuelta la vida. La rutina empezó a ser otra y me costó. En cuanto a lo laboral ahí encontré un lugar en el que me siento súper cómoda con el equipo y sé que ese esfuerzo de tantos años trajo los resultados hoy”, reflexionó la periodista, quien además de continuar con eventos y desfiles para marcas, tampoco deja de lado el disfrute.

Texto: Sabrina Galante.