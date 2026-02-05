Ángel de Brito sin filtro contra Benjamín Vicuña: “Un conductor sin trayectoria”

El desembarco de Benjamín Vicuña en la pantalla de El Trece como conductor de The Balls generó expectativa desde el primer día. Sin embargo, con el correr de las emisiones, el ciclo comenzó a mostrar señales de desgaste en el rating y encendió las alarmas dentro del canal.

Ángel de Brito

En ese contexto, Ángel de Brito decidió analizar públicamente el desempeño del programa y la participación de Benjamín Vicuña. A través de su cuenta de X, el conductor de LAM expuso, sin vueltas, los motivos que, según su mirada, explican por qué el formato no logró consolidarse.

Las duras críticas de Ángel de Brito

Uno de los primeros puntos que señaló Ángel de Brito tuvo que ver con el diseño original del programa. Según explicó, The Balls fue concebido en todo el mundo como un formato semanal, y la decisión de emitirlo de manera diaria habría sido un error estratégico desde el inicio.

Ángel de Brito sobre Benjamín Vicuña

“El formato original en todo el mundo fue siempre semanal”, remarcó el periodista, y recordó que la única excepción fue la versión que condujo Guido Kaczka en El Trece, que tampoco tuvo buenos resultados. Además, sumó que el programa terminó siendo un refrito de una idea que ya había sido probada sin éxito, lo que contribuyó a que el público no se enganchara y el ciclo perdiera fuerza rápidamente.

El rol de Benjamín Vicuña como conductor

El análisis más contundente llegó al referirse a Benjamín Vicuña. Sin cuestionar su trayectoria como actor, Ángel de Brito fue claro al marcar que la conducción es un terreno distinto y que requiere experiencia específica: “En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso”, sentenció el periodista.

Benjamín Vicuña

Las declaraciones de Ángel de Brito sobre Benjamín Vicuña no pasaron desapercibidas y reavivaron el debate sobre el futuro del ciclo. Es así como el actor atraviesa uno de los desafíos más complejos de su carrera televisiva, esta vez lejos de la ficción.