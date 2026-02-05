Adiós a la cama tradicional: así es la espectacular unidad tipo "cápsula" en la que Sarah Burlando descansa

Sarah Burlando es una de las hijas de celebridades más observadas por todos los usuarios de las redes sociales. Su carisma, personalidad aventurera y fashionista la llevaron a tener muchísimos seguidores, a través del Instagram de su mamá, Barby Franco, y a conocer nuevos aspectos. Si bien siempre fue relacionada con el estilo princesa, debido a sus looks tiernos y elegantes, decidió mutar a una búsqueda por la modernidad. Fue así como en su habitación se alejó de la tradicional cama y mostró la espectacular unidad tipo "cápsula" en la que descansa.

Sarah Burlando

Adiós tradicionalismo: Sarah Burlando elige el estilo princesa moderna para su cama

Sarah Burlando es una conocida princesa moderna, gracias a su amor por la moda elegante y dulce, pero sus accesorios tecnológicos con los que presenta una nueva cara princess. Durante sus vacaciones, no dudó en acompañar a sus papás que siguieron trabajando, con su computadora de Barbie o su auto réplica. Sin embargo, al volver a clase, descansó en su habitación privada, que también decidió mutar a un estilo futurista y funcional.

En sus historias de Instagram, Barby Franco mostró cómo fue la vuelta de su pequeña hija, y cómo, durante la noche, descansa para recuperar energías para el día siguiente. Es así como reveló una espectacular unidad tipo "cápsula". Lejos de las camas tradicionales, este tipo tiene forma de huevo y luces en su interior, para que, cuando ella vea la televisión, no esté con todo apagado. A Sarah se la veía acostada en medio del espacio, mirando a una distancia considerable una pantalla ubicada dentro de su moderna cama.

La espectacular cama-cápsula de Sarah Burlando

Autos, computadoras y camas cápsulas: la modernidad de Sarah Burlando

En cuanto nació, Sarah Burlando marcó el estilo princesa para todas las niñas en tendencia fashionista. Vestidos con falda estilo A, prendas con volados y colores pasteles fueron algunas de las firmas que se veían en sus looks. Sin embargo, en los últimos meses, demostró que también se nutre de la modernidad, y que sus padres son fanáticos de la tecnología y la funcionalidad de esta. Es por eso que comenzó a interactuar con computadoras rosas, autos réplicas y ahora una cama de estilo cápsula futurista.

El auto réplica de Sarah Burlando

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar sus opiniones al respecto, y de sorprenderse sobre la lejanía con lo tradicional que la pequeña tiene. Barby Franco y Fernando Burlando no dudan en darle todo a Sarah, para que ella experimente las posibilidades que tiene en decoración. Es así como se alejaron de la cama tradicional y le acercaron un estilo futurista a su habitación de princesa, demostrando que la modernidad también está en su día a día.

A.E