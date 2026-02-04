Soledad, la otra hija de Jorge Guinzburg que eligió un camino diferente a su familia y abandonó el país por miedo

Mientras el apellido Guinzburg quedó ligado para siempre al humor inteligente, la televisión y la exposición pública, Soledad Guinzburg eligió exactamente lo contrario. Lejos de los flashes y también de la Argentina, la hija mayor de Jorge Guinzburg construyó su vida desde un perfil bajísimo, fiel a una decisión que sostiene desde hace años: priorizar la intimidad, la familia y el bienestar emocional.

Así es Soledad, la otra hija de Jorge Guinzburg que eligió un camino diferente a su familia

Psicóloga de profesión, Soledad Guinzburg hoy vive en Barcelona, donde se instaló junto a su marido, Andrés Trebliner, y sus dos hijos adolescentes. La decisión de emigrar no tuvo que ver con una oportunidad laboral puntual ni con un proyecto de fama internacional, sino con algo mucho más profundo y sensible: el miedo. Así lo contó su hermana Malena Guinzburg en una entrevista con Teleshow, en diciembre pasado: "Se fueron por el miedo que les daba criar a dos adolescentes en este país al que no consideraban demasiado seguro".

Malena, Soledad y Jorge Guinzburg

Su partida no fue fácil. La distancia golpeó fuerte puertas adentro, especialmente en el núcleo más íntimo de la familia. En esa misma nota, la humorista confesó cuánto le dolió la ausencia de su hermana y de sus sobrinos: "Me angustió mucho su ausencia. Fue un garrón tenerla lejos, a ella y a mis dos sobrinos. Los extrañé muchísimo".

Soledad Guinzburg junto a toda su familia

Desde siempre, Soledad, la mayor de las dos hijas de Jorge Guinzburg y Dora Beatriz Ryng, fue la más reservada. Mientras su padre y Malena desarrollaban carreras vinculadas al mundo artístico y mediático, ella eligió otro camino: el de la escucha, la formación académica y el trabajo puertas adentro. Su vocación estuvo ligada primero al arte, ya que es profesora de Bellas Artes, y luego a la psicología, disciplina que determinó su trabajo.

Malena y Soledad Guinzburg con Juan Manuel Serrat

El día que Soledad, la hija de Jorge Guinzburg revolucionó la TV

En 2007, su nombre se robó toda la atención en los programas de espectáculos, a raíz de su casamiento con Andrés Trebliner. Tal como mencionaron por entonces, la boda fue una celebración familiar, emotiva y tradicional, donde Jorge Guinzburg se mostró orgulloso y divertido, como solía hacerlo, pero incluso en ese contexto la profesora evitó el protagonismo excesivo. Aún entonces, su bajo perfil era una marca registrada.

Soledad Guinzburg con su hermana Malena y su mamá Dora

Con los años, ese rasgo se profundizó. Sin mucha actividad en las redes sociales ni exposición mediática, Soledad construyó una vida lejos de la Argentina y también lejos del apellido como sello artístico. Hoy, desde España, ejerce su profesión y acompaña el crecimiento de sus hijos.